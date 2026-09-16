Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 16 de septiembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 16 de septiembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 16 de septiembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 16 de septiembre de 2026
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 16 de septiembre de 2026
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Ecuador
"Conflicto armado interno”
Noboa extiende el toque de queda y el estado de excepción en ocho provincias de Ecuador
16 de septiembre de 2026 - 11:01
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
JAVIER TORRES, AFP -. AFP
Temas en esta nota:
Ecuador
toque de queda
Últimas Noticias
"No será mascota del poder de nadie"
¿Cristina candidata?: Parrilli dijo que “les gana a Macri y Milei juntos”
Universidades públicas presentan en audiencia pública su proyecto de presupuesto 2027 en el Congreso Nacional
CIUDAD. Fallo de la Justicia de Familia de Rosario
No va más
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 16 de septiembre de 2026
Exclusivo para
La marcha de los precios con subas en septiembre y octubre
Milei exterminó la economía y dejó viva a la inflación
Por
Leandro Renou
A partir de una carta, los científicos más prestigiosos del área denuncian consecuencias críticas
La IA es una amenaza para el pensamiento matemático
Por
Pablo Esteban
Acordó colaborar con la Justicia de EE.UU.
El exministro venezolano Alex Saab se declaró culpable de lavado de dinero
Tenía 98 años
Murió Griselda Gambaro, la escritora que trascendió todas las épocas
Por
María Daniela Yaccar
El País
Será una adenda a la presentación ante la ONU
Una nueva prueba categórica que destruye la condena proscriptiva contra Cristina Kirchner
Por
Raúl Kollmann
A 50 años de la Noche de los Lápices
Marta Ungaro: “Seguimos reclamando que nos digan dónde están”
Por
Luciana Bertoia
Le demandan al Gobierno el incumplimiento de la Ley de Financiamiento
La UBA reclamó en Plaza de Mayo
Sigue demorado el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional
El Gobierno y la pantalla de Malvinas para ocultar los números de la economía
Por
Melisa Molina
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 16 de septiembre de 2026
La industria opera con una elevada capacidad ociosa
Máquinas que acumulan polvo
La marcha de los precios con subas en septiembre y octubre
Milei exterminó la economía y dejó viva a la inflación
Por
Leandro Renou
La continuidad del ajuste, lo único que está garantizado
Dólar, inflación y crecimiento: qué dice el Presupuesto de Milei y Caputo para 2027
Sociedad
Frío en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 16 de septiembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 16 de septiembre
Los argumentos de la Justicia
Marcha atrás con la suspensión de la baja en la edad de imputabilidad: revocaron la medida cautelar
No hubo heridos en La Matanza
Un estudiante de 15 años llevó a la escuela un arma que se disparó por accidente
Deportes
En Río de Janeiro
Arranque victorioso de Argentina en el Sudamericano de vóley
Copas y Mundial
Los partidos de hoy
La última función del capitán
A pura emoción: el 6 de octubre ante Benín y en el Monumental, Messi se despide de la Selección Argentina
Balón de Oro
Para el Cholo Simeone, no hay dudas