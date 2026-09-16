Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 16 de septiembre de 2026
2 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 16 de septiembre de 2026
2 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 16 de septiembre de 2026
2 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 16 de septiembre de 2026
2 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 16 de septiembre de 2026
2 min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
CIUDAD. Se incendiaron unas 3.000 hectáreas de islas en lo que va de septiembre
Siguen los incendios y el viento enciende alarmas
Los principales focos se dan a la altura de San Lorenzo. Desde el Observatorio Ambiental de la UNR advierten que la rotación de viento podría traer el humo a la ciudad.
16 de septiembre de 2026 - 15:59
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
informe satelital
Gentileza -
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
PROVINCIA. Más de 20 mil alumnos presenciaron los Juegos Suramericanos
“Es una experiencia que los va a marcar para toda la vida”
CIUDAD. Se incendiaron unas 3.000 hectáreas de islas en lo que va de septiembre
Siguen los incendios y el viento enciende alarmas
El negocio de los estudios de cobranza
“Quieren pagar pero no a tasas usurarias”: el drama de los endeudados explicado por un abogado
La obsesión libertaria no tiene límites
Presupuesto 2027: la motosierra de Milei se ensaña con la ciencia, universidades y discapacidad
Por
Agustín Gulman
Exclusivo para
La marcha de los precios con subas en septiembre y octubre
Milei exterminó la economía y dejó viva a la inflación
Por
Leandro Renou
A partir de una carta, los científicos más prestigiosos del área denuncian consecuencias críticas
La IA es una amenaza para el pensamiento matemático
Por
Pablo Esteban
Acordó colaborar con la Justicia de EE.UU.
El exministro venezolano Alex Saab se declaró culpable de lavado de dinero
Tenía 98 años
Murió Griselda Gambaro, la escritora que trascendió todas las épocas
Por
María Daniela Yaccar
El País
La obsesión libertaria no tiene límites
Presupuesto 2027: la motosierra de Milei se ensaña con la ciencia, universidades y discapacidad
Por
Agustín Gulman
El documental de Página|12 con Pablo Díaz y Emilce Moler
Siguen Escribiendo: 50 años de la Noche de los Lápices
Por
Luciana Bertoia
Causa por enriquecimiento ilícito
A Adorni le queda una semana para presentar las explicaciones sobre su patrimonio
Será una adenda a la presentación ante la ONU
Una nueva prueba categórica que destruye la condena proscriptiva contra Cristina Kirchner
Por
Raúl Kollmann
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 16 de septiembre de 2026
La industria opera con una elevada capacidad ociosa
Máquinas que acumulan polvo
La marcha de los precios con subas en septiembre y octubre
Milei exterminó la economía y dejó viva a la inflación
Por
Leandro Renou
La continuidad del ajuste, lo único que está garantizado
Dólar, inflación y crecimiento: qué dice el Presupuesto de Milei y Caputo para 2027
Sociedad
Con la colaboración de Gendarmería Nacional
Río Negro: científicos descubrieron dos nuevos sitios arqueológicos
Por sus estudios sobre la resistencia a los antibióticos
Un investigador del Conicet recibió un prestigioso premio internacional
Tragedia en una cobertura periodística
Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló en Los Ángeles: tres muertos y dos heridos
Frío en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 16 de septiembre
Deportes
Del 12 de marzo al 12 de diciembre
La F1 confirmó el calendario 2027: 24 carreras, con 10 sprint y una polémica
Relató el sacrificio que hizo para llegar a la Fórmula 1
Franco Colapinto a corazón abierto: “Cuando sos latinoamericano no tenés oportunidades”
En Río de Janeiro
Arranque victorioso de Argentina en el Sudamericano de vóley
Copas y Mundial
Los partidos de hoy