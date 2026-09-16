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Rosario|12

CIUDAD. Se incendiaron unas 3.000 hectáreas de islas en lo que va de septiembre

Siguen los incendios y el viento enciende alarmas

Los principales focos se dan a la altura de San Lorenzo. Desde el Observatorio Ambiental de la UNR advierten que la rotación de viento podría traer el humo a la ciudad.

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