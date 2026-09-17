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Córdoba|12

Se fundamenta en el trabajo de las “conectoras comunitarias”, una red de mujeres referentes de instituciones sociales de distintos barrios de la ciudad de Córdoba

Llaryora lanzó “Hola Familia”, un programa de acompañamiento integral para cordobeses

El Gobierno de Córdoba puso en marcha “Hola Familia” para detectar vulneraciones de derechos y facilitar el acceso de las familias a servicios y redes de atención.

El gobernador Martín Llaryora durante la presentación del programa. gobierno de córdoba

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