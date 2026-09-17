Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
PSICOANALISIS. La discriminación
Una forma de la crueldad
Por
Stella Maris Firpo*
17 de septiembre de 2026 - 03:02
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
gen
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Cartelera de espectáculos
El futuro que se prepara desde el presente
El oráculo: la IA analista
Por
Gustavo Fernando Bertran
CULTURA. La Sinfónica estrena obra de autor rosarino
Una noche de música y solidaridad
CULTURA. Cuarta edición de "Nación Trava"
Maneras de festejar la organización política
Por
Leandro Arteaga
Exclusivo para
Rechazo al fallo que revocó la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia
Por
Santiago Brunetto
El Senado tratará hoy Inocencia Fiscal II y Biocombustibles.
El Gobierno postergó el debate de la reforma del Banco Central por la mentira de Bausili
Por
Paula Marussich
Como parte de la estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella
Colombia deportar migrantes irregulares
Reclaman una fecha a Victoria Villarruel
El PJ exige que Santilli vaya al Senado: “Hace 15 meses que no viene un jefe de Gabinete”
El País
El gobierno no perdona a las personas con discapacidad
Sin acuerdo con la prórroga de la emergencia en discapacidad
Por
Eva Moreira
Avanza la cautelar de los excombatientes
Un freno al saqueo inglés del petróleo de Malvinas
Por
Irina Hauser
El Senado tratará hoy Inocencia Fiscal II y Biocombustibles.
El Gobierno postergó el debate de la reforma del Banco Central por la mentira de Bausili
Por
Paula Marussich
Actos y marchas a 50 años de los secuestros
La Noche no pudo impedir que los lápices siguieran escribiendo
Por
Luciana Bertoia
Economía
En agosto, subió la inflación mayorista
Los precios, al alza
Mercado
EE.UU elevó las tasas
Para evitar la quiebra y continuar, la empresa acudió a la Justicia
Granja Tres Arroyos, a concurso de acreedores
Por
Mara Pedrazzoli
El Presupuesto 2027 destina el mínimo en infraestructura
La obra pública seguirá frenada
Sociedad
Rechazo al fallo que revocó la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia
Por
Santiago Brunetto
Dulce orgullo nacional
Los mejores alfajores del país, en una sola caja: lanzan la edición especial con los ganadores del Mundial
También pidieron por Cristina Libre
Miles de jóvenes colmaron las calles de La Plata, en el 50 Aniversario de la Noche de los Lápices
En la localidad neuquina de Pillo Lil
Orden de restricción para un exjefe comunal que amenazó al actual con un cuchillo
Deportes
Venció 1 a 0 a Corinthians y alcanzó las semifinales del torneo continental después de 17 años
Copa Libertadores: Estudiantes relució en San Pablo su chapa copera
Tras un empate agónico, se impuso 3 a 2 en la definición por penales
Copa Argentina: Atlético Tucumán avanzó a las semifinales
El neerlandés y un triunfo divertido en Silverstone
Día de karting para Verstappen
Por
Malva Marani
Remontada del Brighton y eliminación de la Copa de la Liga
Inglaterra: golpazo del Manchester United