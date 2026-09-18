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Radio 750

Temor a filtraciones y ajuste

“Paranoia generalizada”: qué dicen los trabajadores tras los despidos en Olivos

El Gobierno dispuso el despido del personal civil de la Residencia de Olivos, luego de denuncias y acusaciones del presidente Javier Milei.

Javier Milei
Javier Milei Capturas de Video

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