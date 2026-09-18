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"Es un fallo propatronal"
Trabajadores de FATE se movilizan contra el desalojo y el lockout de la fábrica
La Justicia de San Isidro ordenó el desalojo de la fábrica ubicada en la localidad de Virreyes.
18 de septiembre de 2026 - 18:41
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Jorge Larrosa
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