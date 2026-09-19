Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

MUSICA Leo Amuedo y Daniel Maza este domingo en el Atlas

Música sin límites y en amistad

Los dos músicos uruguayos, de trayectoria internacional, se reúnen para una noche de canciones y música instrumental, entre candombes, bossa nova y boleros.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
El guitarrista Leo Amuedo. Gentileza -

Últimas Noticias

Arabia Saudita activó advertencias de “amenaza aérea hostil”

Alerta en Riad tras ataque aéreo y explosiones cerca del aeropuerto

Los #Hashtags del NO | Música nueva, salidas, festivales y lo mejor para ver, leer, jugar y aprender

Uniendo Generaciones 2, Baila La Chola en el ND, el Festival Marimba y mucho más

MUSICA Leo Amuedo y Daniel Maza este domingo en el Atlas

Música sin límites y en amistad

Por Leandro Arteaga
CIUDAD. Movilización por la joven que fue víctima de femicidio en San Juan

Un reclamo de “Justicia por Camila”

Exclusivo para

En la Ciudad de Buenos Aires

Los deudores alimentarios ya no podrán apostar online

Las negociaciones respaldadas por EE.UU. buscan garantizar una transición política

El gobierno y la oposición avanzan con una segunda ronda de diálogo en Venezuela

Concesionan la histórica Estación Sola en Barracas

Un símbolo de la Argentina ferroviaria será un polo logístico de camiones

Por Santiago Brunetto
Viaja a Estados Unidos y desespera por una bilateral con Trump

Milei lleva la sobreactuación por Malvinas a la ONU

El País

Rechazo opositor al proyecto de Defensa de la Soberanía

Una ley a imagen y semejanza de Trump

Por Paula Marussich
Utiliza el ajuste en Discapacidad para agitar la interna libertaria

Bullrich desafía a Milei con un tema de Lali Espósito y especula con 2027

Por Werner Pertot
Manejo irregular de fondos

La Armada apartó a nueve militares tras la denuncia por fraude en la liquidación de sueldos

Viaja a Estados Unidos y desespera por una bilateral con Trump

Milei lleva la sobreactuación por Malvinas a la ONU

Economía

Por la suba de las exportaciones y precios internacionales favorables

El superávit comercial se mantuvo en alza

Con Milei, mayor presión sobre el empleo y menos trabajo protegido

El “modelo changa” gana cada vez más terreno

Por Mara Pedrazzoli
Si la recaudación no logra una fuerte recuperación

Un ajuste a mayor velocidad

Por Juan Garriga
El indicador de la Di Tella tocó el 82%

Más cerca de la recesión económica

Sociedad

Temperatura primaveral en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 19 de septiembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 19 de septiembre

Extorsionaba a chicos para que se autolesionaran y acuchillaran gente por la calle en Suecia

Condenado por crímenes de violencia digital

Por Julián Varsavsky
En la Ciudad de Buenos Aires

Los deudores alimentarios ya no podrán apostar online

Deportes

Tirante le ganó la pulseada a Navone para el sábado como segundo singlista

Copa Davis: Cerúndolo abrirá la serie ante Turquía en Neuquén

Jornada movida en Núñez en la previa del partido del sábado

River va contra Huracán y Di Carlo, contra Chiqui Tapia

En Santiago del Estero, el final tuvo 16 minutos adicionales

Liga Profesional: Central Córdoba reaccionó y empató ante Defensa

Se esperan más de 16 mil corredores de 64 países en la prueba porteña

Maratón Internacional de Buenos Aires