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Cuba

La respuesta de la isla al violento discurso de Trump

“Cuba no es una amenaza para Estados Unidos ni para ningún país”

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. EFE -

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