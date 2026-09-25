El Senado aprobó un proyecto de ley que restringe subsidios para zonas frías
Sáenz pidió a los senadores del Norte Grande que cumplan el acuerdo de los gobernadores con la Nación
“Quienes voten en contra o pretendan dejar sin quorum la sesión de hoy tendrán que explicar en sus provincias por qué priorizaron la política y no las necesidades de su pueblo”, sostuvo el gobernador antes de la sesión en la que el Senado de la Nación aprobó cambios al régimen de Zonas Frías. Las provincias del NOA y el NEA vienen reclamando una tarifa eléctrica diferencial para las Zonas Cálidas.