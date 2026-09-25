"Sabemos qué ocurre cuando el Estado deja de reconocer al otro como ciudadano y comienza a verlo como enemigo"
Recordaron a las víctimas de la Masacre del Gallinato con advertencias sobre la violencia institucional
Con la convicción de que la memoria no puede ser neutral y que recordar los crímenes de la dictadura implica también un posicionamiento sobre la situación de los derechos en la actualidad, organismos de derechos humanos de Salta alertaron sobre el incremento de la violencia institucional, la criminalización de la protesta y los discursos de odio.