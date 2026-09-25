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Cultura

Dirigida por Nicolas Winding Refn

“Su propio infierno”: una mera apuesta visual y sensorial

Su propio infierno
"Su propio infierno". Sin Credito

Últimas Noticias

Dirigida por Nicolas Winding Refn

“Su propio infierno”: una mera apuesta visual y sensorial

Por Ezequiel Boetti
Los recordatorios de hoy

Horacio Ernesto Bisone, Graciela Mellibovsky Saidler, Martín Vicente Toledo

El Senado aprobó un proyecto de ley que restringe subsidios para zonas frías

Sáenz pidió a los senadores del Norte Grande que cumplan el acuerdo de los gobernadores con la Nación

Una institución de papel

Denuncian más de 300 nombramientos en una escuela inexistente

Por Laura Urbano

Exclusivo para

Un fallo que se parece a la impunidad

La Cámara rebajó la condena a los asesinos de Rafael Nahuel

Por Adriana Meyer
Los líderes de China y EE.UU. mantuvieron una reunión en la Casa Blanca

Xi Jinping le pidió a Trump competir sin confrontación

Fija un límite en las aulas del 30% de alumnos de que no hablen italiano

La propaganda electoral de Meloni a costa de los niños inmigrantes

Por Elena Llorente
Los audios de las coimas en Andis

La Cámara ordenó que Spagnuolo se presente a la pericia de voz

El País

La única reunión bilateral del Presidente argentino en la ONU fue con su par israelí

Los halagos de Milei a Netanyahu

La Secretaria de Presidencia participó de la estrategia legislativa

La cena de la falsa amistad

El Gobierno prevé despedir a 576 trabajadores de IOSFA

Milei quiere darles más poder a las FFAA pero no logra frenar la crisis de la obra social

Por Luciana Bertoia
Zona fría y reforma del BCRA

Una sesión sin buenas noticias para la población

Por Eva Moreira

Economía

Las petroleras privadas rompieron el acuerdo de no aumentar

Subió la nafta y tiembla la inflación

Según datos oficiales, se ubicaron en 32,3 y 7,5 por ciento, respectivamente

Volvieron a subir la pobreza y la indigencia

Por Mara Pedrazzoli
La actividad económica cayó 2,9 por ciento mensual en julio

El peor registro desde la pandemia

Alcanzó su mayor nivel en cinco meses

El riesgo país subió y quedó en 578 puntos

Sociedad

Apoyos a la jueza Laura de Marinis que frenó la baja en la edad de punibilidad

“Le están haciendo un linchamiento público”

Por Santiago Brunetto
Fue hallada culpable en siete hechos

Abusos en el Instituto Próvolo: condenaron a 20 años de prisión a la monja Kosaka

No dejó heridos y las clases continuaron con normalidad

Explotó un celular en una escuela de Recoleta

Entró a una base de datos de salud cerrada eludiendo los propios controles de la empresa de IA

Un agente de OpenAI hackeó al gobierno australiano

Deportes

El viernes es la clasificación y el sábado, la carrera

Gran Premio de Azerbaiyán: Colapinto terminó 11° en la segunda práctica

Juanma Cerúndolo, Román Burruchaga y la campeona vigente Julia Riera, los argentinos hasta el momento

Se arma el Road to Australia: ya hay siete figuras confirmadas

Por Pablo Amalfitano
El entrenador estuvo al frene del selecciionado por primera vez

Marcelo Gallardo perdió en el debut: Ecuador no pudo ante Corea del Sur

El once para enfrentar a Bolivia en Córdoba

El primer equipo pos Mundial