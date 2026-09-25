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CULTURA. "Candidatos al panteón" en La Vigil
Unidos y con el fervor de los años
La comedia que dirige Fabio Sbérgamo reúne un grupo de artistas veteranos y rosarinos a los que quieren desalojar. La función será a beneficio de Ningún Pibe con Hambre.
"Candidatos al panteón", este sábado a las 20.30
Fabio Waldemar
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