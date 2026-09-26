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Maltratos y tortura policial

Denuncian agresión de Infantería a detenidos en la Comisaría de El Quebrachal

Según el familiar de un detenido, durante una requisa un grupo de policías agredió a internos con cachiporras y balas de goma.

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