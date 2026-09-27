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Córdoba|12

El dato explica el enfriamiento de la actividad económica

En Córdoba, los salarios perdieron el 25% del poder de compra desde 2017

Los sueldos promedios cayeron 687 mil pesos en la provincia. La remuneración promedio era, hace 9 años, de 2,77 millones de pesos. Este año, la cifra es de 2,08 millones.

CONSUMO PEATONALES CENTRO DE LA CIUDAD COMPRAS VENTAS ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL INICIO ESCOLAR
Consumo productos escolares Andres Macera

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