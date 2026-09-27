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En Córdoba, los salarios perdieron el 25% del poder de compra desde 2017
Los sueldos promedios cayeron 687 mil pesos en la provincia. La remuneración promedio era, hace 9 años, de 2,77 millones de pesos. Este año, la cifra es de 2,08 millones.
27 de septiembre de 2026 - 15:51
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Consumo productos escolares
Andres Macera
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