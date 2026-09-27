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JUEGOS SURAMERICANOS: Atletas rosarinos que obtuvieron medallas
Los que subieron al podio
Conquistaron 5 medallas de oro, 24 de plata y 17 de bronce. Hubo podios en 16 disciplinas, con grandes actuaciones individuales.
27 de septiembre de 2026 - 13:23
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Santino Basaldella consiguió dos oros en SUP, en las pruebas de sprint y técnico.
Prensa Municipalidad Rosario
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