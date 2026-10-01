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Rosario|12

LECTURAS

Arder y levitar

Por Demian Konfino
Arder y levitar Imagen: Natalia Pizzacalla

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Lucía Ángela Nadín, Enrique Pankonin y Cristina Fernández de Pankonin, Aldo Hugo Quevedo

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El 42,4% de los chicos del NOA son pobres y el presupuesto nacional retrocede

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Retroceso de las áreas de género en los municipios de Salta

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El País

Reino Unido enducere su postura sobre las islas con dudas sobre la "fiabilidad de Argentina"

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Milei llegó a Francia, donde lo esperaba una marcha de protesta y repudio

Por Juan Francia
Ahora quiere ser un jubilado

Espert se acoge a una “maldita” moratoria

Por Raúl Kollmann

Economía

Charlas en los pasillos del Coloquio de IDEA

“El modelo no derrama”

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Santiago Mignone, presidente de IDEA

“No hay procesos libres de tensión”

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Cuánto cayeron las ventas en supermercados provincia por provincia

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Por Leandro Renou
El presidente de la Nación aseguró que no habrá pausa en las reformas estructurales

Milei prometió ajuste para otros 40 años

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Riesgo existencial y regulaciones

¿La inteligencia artificial nos va a matar a todos? Esto dicen los especialistas

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Los particulares argumentos del tribunal

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Acusada de “ofender la decencia pública”

Confirmaron la condena de 74 latigazos a una cantante iraní

Líder de la banda Turf

Joaquín Levinton fue denunciado por delitos de abuso sexual: el cantante publicó un descargo

Deportes

Los jugadores mostraron un ataud con la imagen de Verón

Central festejó la Supercopa y Rosario vivió una noche violenta

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La prohibición de las apuestas, un gol de Lula sobre la hora

Por Gustavo Veiga
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Boca se quedó con el superclásico femenino en tiempo de descuento

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