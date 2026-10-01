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Colombia

En medio de una creciente tensión social

De la Espriella quiere endurecer el protocolo para reprimir las protestas

Abelardo de la Espriella durante una conferencia de prensa MARCO PERDOMO. AFP

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