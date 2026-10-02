Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12

Legislatura bonaerense

El peronismo destrabó los proyectos de salud de Axel Kicillof y aspira a aprobarlos en el Senado

Hubo modificaciones a partir de las conversaciones internas, dado que no estaban todos los votos al interior del bloque de Unión por la Patria.

El Senado bonaerense votará los proyectos de salud enviados por Kicillof y Kreplak. Prensa

Últimas Noticias

Entrevista a Fernanda Miño

“Para ganarle a Milei necesitamos un consenso amplio y federal”

Por Estefanía Santoro
Relato sonoro y memoria

De la fe católica a la revolución

Por Laura Haimovichi
La cifra

Se cometieron 164 femicidios y 400 tentativas

La columna de Santiago Loza

Pintando en el desierto

Por Santiago Loza

Exclusivo para

Lacalle Pou ser diferenció en su discurso en IDEA del "estilo Milei"

“Sembrás agravio y tenés tormenta”

Por Mara Pedrazzoli
Canceló a última hora su asistencia

Bolsonaro se bajó del debate presidencial

Sesión especial el 15 de octubre, con guiños a los aliados

La oposición juega a fondo para voltear el megaDNU que derogó la ley de Tierras

Por Paula Marussich
Luciani, el fiscal que encabezó la persecución a CFK

De local en IDEA

Por Mara Pedrazzoli

El País

Comunicado de autodefensa

Tras el fallo que derogó la Ley de Tierras, la Corte intenta desmarcarse y hasta se victimiza

Por Irina Hauser
El Escudo de las Américas en marcha

Golpe institucional en Bolivia con ayuda de la DEA

Por Raúl Kollmann
Tenía 33 años y fue secuestrado en Córdoba

El EAAF identificó en Mendoza a Carlos Simón Poblete, desaparecido por la dictadura en 1977

Sesión especial el 15 de octubre, con guiños a los aliados

La oposición juega a fondo para voltear el megaDNU que derogó la ley de Tierras

Por Paula Marussich

Economía

Lacalle Pou ser diferenció en su discurso en IDEA del "estilo Milei"

“Sembrás agravio y tenés tormenta”

Por Mara Pedrazzoli
Discurso de la senadora libertaria en el Coloquio de IDEA, que cierra hoy en Mar del Plata

Bullrich, de campaña y seduciendo al capital

Por Mara Pedrazzoli
Luciani, el fiscal que encabezó la persecución a CFK

De local en IDEA

Por Mara Pedrazzoli
Advertencia del FMI

Crecimiento para pocos

Sociedad

Había sido detenido por lesiones contra ella

Detuvieron a Alejandro Sofía, el acusado por el femicidio de Aixa en Tigre

Entrevista a María González Veracruz, Secretaria de Digitalización e IA del gobierno español

“No resignarnos a que la IA piense solo en inglés”

Por Julián Varsavsky
Una conexión inédita con Europa

De Rosario a Madrid: la nueva aerolínea que operará en Argentina

Según números de la Casa del Encuentro

Femicidios en Argentina: se reportaron 192 víctimas en lo que va del año

Deportes

El único gol del encuentro lo convirtió el delantero Gonzalo Lencina

Platense derrotó a Estudiantes y se metió en las semifinales de la Copa Argentina

Sin Cristiano Ronaldo, en cortocircuito con el DT Jorge Jesus

Nations League: Portugal se llevó otra victoria frente a Dinamarca

Los emotivos mensajes de la Scaloneta

El especial regalo de los jugadores de la Selección Argentina para Messi en su despedida

Por el conflicto en Medio Oriente se corre en el circuito de Sepang

Fórmula 1: Todo listo para el GP de Bahréin en Malasia