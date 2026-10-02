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Las12
La columna de Santiago Loza
Pintando en el desierto
De la frustración inicial al hallazgo de un refugio semanal. Una crónica sobre el Taller del desierto, el valor de la perseverancia en el arte y cómo la pintura transformó la poesía en un puente compartido.
Santiago Loza
Sebastian Freire
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