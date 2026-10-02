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Salta|12

Una empresa en formación hará una prueba piloto de seis meses

Salud Pública tercerizará el cobro de la atención a las obras sociales

El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, afirmó que del total de los gastos generados por la atención a personas que cuentan con obras sociales, solo se recuperó el 12% en 2025.

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711851-mangione.jpg 711851-mangione.jpg Gobierno de Salta

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