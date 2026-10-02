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PP, Vox y Junts voltearon sus decretos de vivienda

Tras el revés en el Congreso, Pedro Sánchez analiza adelantar las elecciones

El presidente del Gobierno se toma un tiempo para reflexionar y no haría anuncios ni este viernes ni el fin de semana.

Pedro Sánchez en el Congreso español. EFE -

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