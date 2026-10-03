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CIUDAD. El lunes se realiza una audiencia en el Concejo sobre emergencia crediticia
“El endeudamiento está en la agenda de la gente, pero no en la de la política”
Para el concejal Monteverde -autor de la movida- el Concejo será escenario de una jornada para poner en discusión una problemática que atraviesa cada vez a más familias.
03 de octubre de 2026 - 03:04
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Juan Monteverde
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