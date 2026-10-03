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Rosario|12

CULTURA. "El viaje del tambor" esta noche en El Cultural de Abajo

Habitar en el ritmo las memorias y sus canciones

Ludmila Gallardo y Carlo Seminara estrenan una obra que es un despliegue musical y teatral sobre la matriz afro y su herencia cultural.

Ludmila Gallardo y Carlo Seminara. Nano Pruzzo

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