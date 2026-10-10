El berrinche de Trump por no haber recibido el Nobel de la Paz

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US President Donald Trump speaks to the press before walking to board Marine One on the South Lawn of the White House in Washington, DC, on October 10, 2026. President Trump is travelling to Tennessee to speak at a campaign rally. (Photo by Alex WROBLEWSKI / AFP)
Donald Trump US President Donald Trump speaks to the press before walking to board Marine One on the South Lawn of the White House in Washington, DC, on October 10, 2026. President Trump is travelling to Tennessee to speak at a campaign rally. (Photo by Alex WROBLEWSKI / AFP) AFP. AFP

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