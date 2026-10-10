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Rosario|12
Rosario fue sede del 1° Congreso Internacional de Cannabis y Salud
Punto de encuentro para ampliar el conocimiento sobre cannabis
Durante tres días, profesionales de la salud, investigadores y diversas organizaciones se reunieron para promover el intercambio de conocimientos y experiencias sobre la planta.
1º Congreso Internacional de Cannabis en Rosario
UNR
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