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Rosario|12

La provincia actualizó las acciones adoptadas para prevenir

92 de 100: las obras para que El Niño no nos encuentre huérfanos

El ministro Enrico detalló que, entre ejecutadas y en marcha, sólo restas 8 intervenciones en un centenar de localidades con “riesgo hídrico”.

campos de santa fe Prensa Gobernación Santa Fe

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