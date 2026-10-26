De Xuxa a Richarlison: qué dijeron los famosos que celebraron el triunfo de Lula

Lula

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene una bandera brasileña en un centro de votación en São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, durante el balotaje del 25 de octubre de 2026, en el que se impuso a Flávio Bolsonaro. Foto: Nelson Almeida / AFP.

NELSON ALMEIDA. AFP