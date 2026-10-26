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Rosario|12

Descartado el Paseo de las Celebridades, el Concejo analiza qué hacer con el histórico túnel

Se impone la idea de preservar el túnel Illia

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo acompaña una propuesta técnica para recuperar y mantener el antiguo paso ferroviario con sus ladrillos originales.

Por Luis Bastús
Tunel Illia, Rosario
Tunel Illia, Rosario Prensa Municipalidad de Rosario

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