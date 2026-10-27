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Córdoba|12

Así lo refleja el informe del Observatorio de Seguridad y Convivencia, que toma datos de la Policía

Córdoba redujo un 30,6% los homicidios y un 21,7% los robos y hurtos a nivel interanual

Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 50 homicidios dolosos, frente a los 72 del mismo período del año pasado. También bajaron las muertes viales durante septiembre, según datos oficiales.

La Jefatura de la Policía de Córdoba, ubicada sobre la avenida Colón de la ciudad de Córdoba. Gentileza -

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