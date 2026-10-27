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Deportes

Programación de la fecha 36°

Se define la final por el Ascenso: cómo se jugará la última fecha de la Primera Nacional

El fin de semana se disputará el cierre de la fase regular del torneo. Qué equipos tienen chance de llegar al Reducido y cuáles pelean por no perder la categoría.

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