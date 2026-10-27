Un encuentro para reforzar la búsqueda de los nietos
Las Abuelas de Plaza de Mayo celebraron 49 años de lucha: “Todavía estamos buscando y encontrando”
Entregaron reconocimientos a quienes las acompañaron en estas casi cinco décadas en la tarea de hallar a los bebés que robó la dictadura. Entre otros, fueron homenajeados Víctor Hugo Morales -que habló de la injusticia que representa la prisión de CFK- y la genetista Mary Claire King, que pidió que se vayan al infierno quienes niegan la historia de la Argentina.