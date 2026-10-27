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Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 27 de octubre de 2026
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MIRÁ
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Radio 750
Devaluación y caída en la bolsa
“Susto e ideología”: ¿cómo se explica el golpe en los mercados de Brasil?
El analista político y financiero Richard Back, exasesor del presidente de la Cámara de Diputados, explicó por qué los mercados registraron una fuerte caída tras la victoria de Lula da Silva.
27 de octubre de 2026 - 12:10
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EVARISTO SA. AFP
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