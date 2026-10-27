Nadia Beller: “Cerimedo sigue manejando desde la cárcel el relato para su exoneración”

AME9920. SANTA CRUZ (BOLIVIA), 23/09/2026.- La operadora política y expareja del argentino Fernando Cerimedo, Nadia Beller (i), es custodiada por integrantes de la Policía este miércoles en Santa Cruz (Bolivia). Beller declaró en un caso de supuesta corrupción que involucra al presidente argentino, Javier Milei, y puso a disposición de la Fiscalía de Argentina la información de su teléfono móvil. EFE/Juan Carlos Torrejon

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