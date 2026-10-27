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El domingo, en la Bombonera

Previa del Superclásico: día libre en River, qué dijo Riquelme y quién será el árbitro

A cinco días del duelo, el presidente del “Xeneize” anticipó el cruce, mientras el DT Leonardo Ponzio define el once titular del “Millonario”.

Boca Vs River, ùltimo superclasico 2025
Boca Vs River, ùltimo superclasico 2025 Boca Vs River, ùltimo superclasico 2025 Archivo -

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