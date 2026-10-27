Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 27 de octubre de 2026
25 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 27 de octubre de 2026
25 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 27 de octubre de 2026
25 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 27 de octubre de 2026
25 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 27 de octubre de 2026
25 min
MIRÁ
Portada
Deportes
El domingo, en la Bombonera
Previa del Superclásico: día libre en River, qué dijo Riquelme y quién será el árbitro
A cinco días del duelo, el presidente del “Xeneize” anticipó el cruce, mientras el DT Leonardo Ponzio define el once titular del “Millonario”.
27 de octubre de 2026 - 18:26
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Boca Vs River, ùltimo superclasico 2025
Boca Vs River, ùltimo superclasico 2025
Archivo -
Temas en esta nota:
Torneo Clausura
Boca
River
Superclásico
Últimas Noticias
Pasarán a costar entre un 11 y un 15% más desde noviembre
Aumentan los pasajes del tren Rosario-Buenos Aires
Un video extorsivo desencadenó una tragedia
Tomaron de rehén a un policía penitenciario y lo subieron a redes: su madre y su tía murieron en la ruta cuando iban a ayudarlo
Ya suman 14 meses consecutivos
El empleo formal en la era Milei sigue en caída libre
El domingo, en la Bombonera
Previa del Superclásico: día libre en River, qué dijo Riquelme y quién será el árbitro
Exclusivo para
Un encuentro para reforzar la búsqueda de los nietos
Las Abuelas de Plaza de Mayo celebraron 49 años de lucha: “Todavía estamos buscando y encontrando”
Por
Luciana Bertoia
Llaman a indagatoria a tres nuevo imputados por el asalto a Tribunales en octubre de 1984
Citan a tres exintegrantes de Inteligencia del Ejército por el robo a Tribunales en 1984
Por
José Maggi
La identificación del Brasil profundo y de la periferia con Lula
La epopeya brasileña y su líder carismático
Por
Gustavo Veiga
El PRO también publicó un comunicado
Macri se diferenció de Milei y saludó a Lula por su triunfo
El País
El Presidente había dicho que "se tienen que quemar en la hoguera"
Ravier dijo que las amenazas de Milei a periodistas fueron una “metáfora”
La adolescencia tardía de la casta
Peter Pan versión libertaria: una diputada hizo una falsa fiesta de 15 para festejar su cumpleaños número 33
Insólita postura oficial
El Gobierno de Milei sigue haciendo de cuenta que Lula no ganó
El plan de escape vía Iguazú
¿Dónde está Flávio Bolsonaro?: investigan si intentó fugarse a la Argentina para volar a EE.UU.
Por
Raúl Kollmann
Economía
Ya suman 14 meses consecutivos
El empleo formal en la era Milei sigue en caída libre
Vaca Muerta: todo tiene que ver con todo
Por
Eduardo Dvorkin
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 27 de octubre de 2026
ARCA eliminó los topes de ingresos y de patrimonio
Facilidades para Inocencia Fiscal
Sociedad
Un video extorsivo desencadenó una tragedia
Tomaron de rehén a un policía penitenciario y lo subieron a redes: su madre y su tía murieron en la ruta cuando iban a ayudarlo
Sus aliados dicen que habría huído de Brasil
Flávio Bolsonaro figura en la lista de pasajeros de un avión privado que iba a despegar desde Puerto Iguazú a Estados Unidos
Santa Cruz
Río Gallegos: buscan a dos hermanitos que cayeron a un río correntoso
El desvío no se programa
Por
Emiliano Samar
Deportes
El domingo, en la Bombonera
Previa del Superclásico: día libre en River, qué dijo Riquelme y quién será el árbitro
Este miércoles en Marruecos
Mundial femenino Sub 17: Argentina enfrenta a Ghana por octavos de final
La Fórmula 1 entra en zona de definición
GP de México: Colapinto intentará cortar la racha negativa y Antonelli va por el campeonato
Programación de la fecha 36°
Se define la final por el Ascenso: cómo se jugará la última fecha de la Primera Nacional