Lavado de dinero, una de las dos causas que enfrenta Flávio Bolsonaro en Brasil

Ambiente en las calles de Sao Paulo después de las elecciones

AME150. SAO PAULO (BRASIL), 26/10/2026.- Fotografía que muestra un cartel político este lunes, en la Avenida Paulista en Sao Paulo (Brasil). Brasil digiere la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las presidenciales frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, que ha pedido la anulación los resultados por la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación. EFE/ Isaac Fontana

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