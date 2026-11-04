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Avellaneda incorporó Inteligencia Artificial al monitoreo de cámaras de seguridad
La gestión de la intendenta Magdalena Sierra suma esta nueva herramienta para fortalecer la prevención en materia de seguridad en nuestra ciudad.
04 de noviembre de 2026 - 17:48
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La gestión de la intendenta Magdalena Sierra suma esta nueva herramienta
Prensa -
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