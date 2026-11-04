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El biodrama de Maiamar Abrodos

Todos mis cuerpos: la vida en escena

Todos mis cuerpos es el título de la obra que Maiamar Abrodos creó junto al dramaturgo y director Gonzalo Quintana, una pieza íntima y performativa en la que una clase de Diseño Escenográfico resulta en un viaje profundamente humano.

Maiamar Abrodos y Gonzalo Quintana Sebastian Freire

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