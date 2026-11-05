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Sociedad

Durante el último trimestre, se perdió un promedio de 23 empleos diarios en el sector científico

Argentina experimenta una fuga de cerebros “histórica”

Si bien hubo otros períodos penosos, el ensañamiento actual con la ciencia y la tecnología no tiene parangón. El Conicet y el INTA, entre los más golpeados del último tiempo.

Por Pablo Esteban
ciencia argentina protesta A demonstrator dressed as The Eternaut (science fiction comic character) holds a sign that reads: ""Argentine science in danger"outside the Scientific and Technological Pole in Buenos Aires on May 28, 2025, during a protest called by Argentine scientists and researchers against the economic cuts of President Javier Milei's government. (Photo by LUIS ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO. AFP

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