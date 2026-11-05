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El País

El senado avanzó con el proyecto de ley de Discapacidad

La visita del Papa le dio el último impulso a la Ley de Discapacidad

La movilización popular y la lucha del colectivo lograron la inclusión de los puntos centrales del proyecto que impulsaba la oposición.

Senado-PLENARIA PRESUPUESTO Y DESARROLLO HUMANO
Plenaria de Presupuesto y Desarrollo Humano. Prensa Senado

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