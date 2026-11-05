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Resultados de las elecciones en Estados Unidos: una dura derrota para Donald Trump y un dolor de cabeza para Javier Milei
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MIRÁ
Portada
El País
Javier Milei en España, ausente en el inicio Cumbre Iberoamericana
Milei viajó pero no estuvo ni en la foto
En su octavo viaje a España el Presidente logró reunirse con el líder de Vox, que antes lo había evitado. Tampoco logró un encuentro con Felipe VI.
05 de noviembre de 2026 - 01:12
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XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
Milei quedó afuera de la foto de familia.
Daniel Gonzalez. EFE
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