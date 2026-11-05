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Cultura

Dotado con 25.000 euros

Margarita García Robayo ganó el Premio Herralde de Novela

El jurado destacó “la originalidad formal” de “Querida Sharik”, que se editará el próximo 12 de noviembre.

Margarita García Robayo
El de García Robayo fue uno de 2.223 manuscritos presentados. Noticias Argentinas

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