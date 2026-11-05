Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 5 de noviembre de 2026
2 horas
Crisis en Paraguay: Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia
-1min
River vs Aldosivi, el partido minuto a minuto
2 horas
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 5 de noviembre de 2026
2 horas
Crisis en Paraguay: Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia
-1min
River vs Aldosivi, el partido minuto a minuto
2 horas
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 5 de noviembre de 2026
2 horas
MIRÁ
Portada
Cultura
Dotado con 25.000 euros
Margarita García Robayo ganó el Premio Herralde de Novela
El jurado destacó “la originalidad formal” de “Querida Sharik”, que se editará el próximo 12 de noviembre.
05 de noviembre de 2026 - 20:05
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
El de García Robayo fue uno de 2.223 manuscritos presentados.
Noticias Argentinas
Últimas Noticias
Entre denuncias de corrupción y el nepotismo
Quién es Pedro Alliana, el delfín de Horacio Cartes que llega a la presidencia de Paraguay con la caída de Santiago Peña
Cifras y perlitas de la histórica consagración del piloto italiano en la Fórmula 1
Kimi Antonelli: el campeón que sigue buscando records
Por
Malva Marani
Lewis OfMan debuta en Buenos Aires con su nuevo disco, 50Kwtts
Lewis OfMan: “Lo único que no me gustaría es que la gente crea que ‘Siesta Freestyle’ es lo único que hago”
Por
Yumber Vera Rojas
Histórica visita papal a La Docta
León XIV en Córdoba: cómo es el histórico megaoperativo sanitario desplegado para la misa y sus recorridos
Exclusivo para
El necesario rechazo a la violencia
Crímenes de odio
Por
Andrea Homene
El ataque a mujeres trans en Palermo
Varón, necesito que hables
Por
Vanina Muraro
Otro bochorno diplomático de Milei
La Argentina votó en contra de la Corte Penal Internacional
Por
Paula Marussich
La impunidad tiene patas cortas
Revés para Milei en $LIBRA: Casación le abrió la puerta al regreso de los querellantes
El País
“Paraguay es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica”
Milei no resiste el archivo: los elogios del Presidente a Santiago Peña y sus políticas
Pese a la derrota de Trump
Lamelas promete más inversiones, pero el sector empresario pide cerrarle la canilla a Milei
Hija del periodista Rodolfo Walsh
Murió Patricia Walsh, la exdiputada que impulsó la nulidad de las leyes de la impunidad
La referente de DDHH tenía 90 años
Murió Elsa Pavón, la abuela que nunca dejó de buscar
Por
Luciana Bertoia
Economía
"Nos dejaron sin nada"
La caída de Ueno Bank se siente en Argentina: más de 900 trabajadores quedaron en la calle
Por
Vardan Bleyan
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 5 de noviembre de 2026
Atado al gobierno de Trump, el plan de Milei y Caputo pagará altos costos por la derrota
Pérdida del crédito y la confianza, mientras se acelera la fuga
Por
Raúl Dellatorre
Paraguay
Las protestas por el cierre del Ueno Bank no se detienen
Sociedad
Nardini es el intendente mejor valorado del conurbano y se perfila como una de las principales referencias del peronismo bonaerense
Ningún grupo o persona se atribuye el ataque
Una ola de falsas amenazas de bomba en vuelos recorre Europa
A propósito de la agresión a trans y travestis en Palermo
Cuerpos en la calle, memorias en movimiento
Por
Emiliano Samar
La derecha, en crisis en todo el mundo
Francia: por las protestas, cerraron el acceso a la Torre Eiffel y el Museo del Louvre
Deportes
Cifras y perlitas de la histórica consagración del piloto italiano en la Fórmula 1
Kimi Antonelli: el campeón que sigue buscando records
Por
Malva Marani
A través de Instagram
Rodrigo De Paul repudió el ataque a mujeres trans en Palermo
El Millonario busca asegurarse la localía en los octavos del Clausura
River vs Aldosivi, el partido minuto a minuto
La era post Messi
La AFA confirmó que pasará con la 10 de la Selección