Una campaña digital para visibilizar la importancia de la industria nacional
“Milei tiene que entender que sin trabajo no hay pueblo, no hay salud ni educación”
Ricardo Pignanelli habló de la crisis que atraviesan las fábricas del territorio bonaerense, cuestionó el rumbo económico del gobierno nacional y alertó por las consecuencias del cierre de empresas en el conurbano. Frente al deterioro de la actividad y la pérdida de empleos, la iniciativa se realizará este jueves a través de las redes sociales.