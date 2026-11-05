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Ambientalistas frenaron topadoras en un monte que amortigua al Bermejo
Salta registra un 70% más de desmontes que el año pasado
Así surge de los registros que brindó la asociación Greenpeace al comparar el desmonte entre los periodos de enero a septiembre de 2025 y 2026.
05 de noviembre de 2026 - 03:37
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En un monte que separa las márgenes del Bermejo.
Activistas de Greenpeace bloquearon una topadora que se encontraba deforestando en una finca ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Orán. La organización ambientalista convoca a la ciudadanía a defender la Ley de Bosques y reclamar la penalización de desmontes e incendios forestales.
MARTIN KATZ
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