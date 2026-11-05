Salta registra un 70% más de desmontes que el año pasado

En un monte que separa las márgenes del Bermejo.

Activistas de Greenpeace bloquearon una topadora que se encontraba deforestando en una finca ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Orán. La organización ambientalista convoca a la ciudadanía a defender la Ley de Bosques y reclamar la penalización de desmontes e incendios forestales.

MARTIN KATZ