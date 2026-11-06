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Crisis en Paraguay: Santiago Peña renunció a la Presidencia y el Senado debate el juicio político
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MIRÁ
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El País
Encuentro de expresos políticos
“Ser exdetenido no es una etiqueta, es un compromiso con la memoria”
El Colectivo Nacional de la Memoria se reúne este viernes 6 de noviembre desde las 17.30 en el auditorio de ATE Nacional, avenida Belgrano 2527.
06 de noviembre de 2026 - 01:51
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Carcel de Devoto
foto guadalupe lombardo carcel de devoto y placa sobre masacre del pavellon 7
Guadalupe Lombardo
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