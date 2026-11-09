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El papa León XIV en Argentina: agenda, la visita al Cottolengo de Don Orione y su primera misa en el país, minuto a minuto
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MIRÁ
Portada
Buenos Aires|12
Los agustinos le regalaron un retrato realizado por Mercedes Fariña, radicada en la capital provincial
Un cuadro platense para el Papa
Fariña concibió la obra con motivo andino, por la historia de vida de León.
Difusión
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“Tierra Techo y Trabajo”
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