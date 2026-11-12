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Actúan el viernes 13 en C Art Media
Natas, un regreso que es algo más
Walter Broide, miembro fundador de uno de los pilares del stoner rock en Argentina, señala que esto no es solo una celebración por los 30 años del debut: “Tenemos una nueva responsabilidad”.
12 de noviembre de 2026 - 18:44
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"Hoy tenemos una energía sutilmente distinta", dice Broide.
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