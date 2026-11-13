Las ganadoras de las elecciones en Estados Unidos.
Mujeres al poder, el nuevo mapa político de Estados Unidos que defiende la vida
159 mujeres de ambos partidos, Republicano y Demócrata, formarán parte del gobierno de Estados Unidos, marcando un récord de la participación de las mujeres en la vida pública del país del Norte. Más allá de la cifra histórica, en esta nota, el foco está puesto en las identidades y trayectorias de las políticas electas y en una agenda que busca colocar la vida en el centro de las decisiones públicas.