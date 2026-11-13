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El FMI recomendó no prestar atención a los desequilibrios de corto plazo
Si ven inestabilidad, no se inquieten
Aunque a Caputo le sigue costando conseguir los dólares que había prometido obtener del mercado en su programa financiero, Kozack volvió a pedir que no cunda el pánico
13 de noviembre de 2026 - 00:30
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Kozack
Julie Kozack, portavoz del FMI. Las oscilaciones de corto plazo "no importan"
AFP -. AFP
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