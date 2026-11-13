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Se impuso ante Independiente Rivadavia en un partidazo en Córdoba
Estudiantes se consagró campeón de la Supercopa Argentina
Carrillo, Villalba en contra y Alario marcaron para los del Cacique Medina, que sumaron otra estrella; Florentín y el propio Villalba descontaron para la Lepra, pero no alcanzó.
13 de noviembre de 2026 - 01:40
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Final Supercopa Argentina 2026.
Estudiantes celebra otra estrella ante Independiente Rivadavia.
Juan Jose Garcia
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Fútbol
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