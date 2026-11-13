Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes

Se impuso ante Independiente Rivadavia en un partidazo en Córdoba

Estudiantes se consagró campeón de la Supercopa Argentina

Carrillo, Villalba en contra y Alario marcaron para los del Cacique Medina, que sumaron otra estrella; Florentín y el propio Villalba descontaron para la Lepra, pero no alcanzó.

Estudiantes vs Independiente Rivadavia. Final Supercopa Argentina 2026
Final Supercopa Argentina 2026. Estudiantes celebra otra estrella ante Independiente Rivadavia. Juan Jose Garcia

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Camino a las elecciones presidenciales

El trabajo por la unidad del peronismo

Se impuso ante Independiente Rivadavia en un partidazo en Córdoba

Estudiantes se consagró campeón de la Supercopa Argentina

El gobierno choca con su propio ajuste: la suba de tarifas impulsa al alza al IPC

La inflación no baja: 2,2 por ciento en octubre

Por Mara Pedrazzoli
Fernando Montero, coordinador del Cottolengo Don Orione, recuerda ahora la visita de León XIV

“Veníamos golpeados y el Papa nos dio felicidad”

Exclusivo para

El dólar CCL, utilizado para giros al exterior, el más demandado. Cerca de $1680

El riesgo país baja, pero supera los 800 puntos

Presupuesto, Soberanía y Banco Central

Los libertarios negocian, pero demoran en ceder a las exigencias

Por Eva Moreira
El consumo masivo se desplomó casi 7 por ciento en octubre

Ya ni el desodorante y la lavandina se venden

Por Leandro Renou

León XIV y un nuevo tiempo

Por Juan Carlos Junio

El País

Camino a las elecciones presidenciales

El trabajo por la unidad del peronismo

La reforma política se discutirá el próximo martes en comisión

Terminó la tregua papal: el Gobierno apura las PASO y crece la presión sobre Bullrich

Por Paula Marussich
Escándalo en Bariloche

Reivindicó a Videla, asumió como constituyente y lo escracharon

Tenía 95 años

Murió María Assof de Domínguez, referente de Madres de Plaza de Mayo, filial Mendoza

Economía

El gobierno choca con su propio ajuste: la suba de tarifas impulsa al alza al IPC

La inflación no baja: 2,2 por ciento en octubre

Por Mara Pedrazzoli
El FMI recomendó no prestar atención a los desequilibrios de corto plazo

Si ven inestabilidad, no se inquieten

El dólar CCL, utilizado para giros al exterior, el más demandado. Cerca de $1680

El riesgo país baja, pero supera los 800 puntos

El consumo masivo se desplomó casi 7 por ciento en octubre

Ya ni el desodorante y la lavandina se venden

Por Leandro Renou

Sociedad

Presos por protestar contra la reforma laboral

Se encadenaron en la Catedral en reclamo por la libertad de Milton Tolomeo y Eneas Gallo

Recorrida en Mar del Plata

Fernando Espinoza: “El turismo se desploma y las vacaciones se vuelven un privilegio”

Lo negó la jueza María Servini

Rechazaron excarcelar al bombero detenido durante el operativo de seguridad de León XIV

Trasladaron a los últimos presos

Cárcel de Devoto: de la visita del Papa al cierre en solo un día

Por Santiago Brunetto

Deportes

Se impuso ante Independiente Rivadavia en un partidazo en Córdoba

Estudiantes se consagró campeón de la Supercopa Argentina

Definen el título en el estadio de Belgrano

Estudiantes vs Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina hoy en vivo: el partido, minuto a minuto

Lo anunció formalmente Chiqui Tapia y lo refirmó el propio DT

“Decidimos que lo mejor era continuar”, dijo Scaloni en su tercer período con la Selección

El encuentro se juega desde las 20 en La Bombonera

Argentina y Uruguay: un amistoso con pasado y presente en el comienzo real de la era post Messi