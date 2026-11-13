Fernando Montero, coordinador del Cottolengo Don Orione, recuerda ahora la visita de León XIV
“Veníamos golpeados y el Papa nos dio felicidad”
La institución de Claypole fue el epicentro de una jornada llena emociones que aun perduran. Pasan los días y los internos, trabajadores y familias siguen envueltas en la alegría por la visita de León XIV. Sin embargo, continúan sin remedios. El coordinador Fernando Montero celebra un “cambio de paradigma” en la sociedad de para a las personas con discapacidad.